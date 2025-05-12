نقابة المعلمين في البصرة تستنكر "تجاوزًا" على نقيبها وتتوعد بإجراءات حازمة

شفق نيوز/ استنكرت نقابة المعلمين العراقيين فرع البصرة، اليوم الاثنين، ما وصفته بـ"التجاوز" الذي تعرض له نقيبها، صفاء السامر، من قبل حماية مكتب المدير العام لتربية البصرة، محذرة من تداعيات مثل هذه التصرفات على مكانة المعلم وهيبة المؤسسة التعليمية.

وقال السامر في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن النقابة ستتخذ "الإجراءات اللازمة" تجاه الحادثة، وستُبلغ وزارة التربية بما حدث، مشيرة إلى أن "مثل هذه التصرفات تسيء إلى مكانة المعلم وتهين المؤسسة التعليمية بأكملها".

وأضاف، أن النقابة ستُقدم على "خطوات حازمة وواضحة" لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، معربة عن استيائها من وجود "مظاهر مسلحة" داخل مديرية تربية البصرة، التي وصفها بـ"المؤسسة المهنية وليست ثكنة عسكرية".

وطالب رئيس نقابة البصر، بـ"إخلاء المديرية من هذه المظاهر"، مع تحذيرها من أنها ستخاطب الوزارة لتشكيل "لجنة للاطلاع على جميع الخروقات والملاحظات" في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وشدد على ضرورة "احترام المعلم بكل عناوينه" أثناء مراجعته للمديرية، وعدم عرقلة إنجاز معاملاته، مؤكداً أن "المعلم والمدرس والمدير والموظف يمثلون خطًا أحمرًّا وجزءًا أساسيًا من المجتمع".