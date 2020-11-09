نقابة المعلمين العراقيين تقاضي وزير المالية بسبب تاخر الرواتب.. وثائق

شفق نيوز/ تقدمت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الاثنين، إلى مجلس القضاء الاعلى بدعوى قضائية، ضد وزير المالية في حكومة الكاظمي.

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ إن النقابة طالب القضاء بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين.

ووفقاً لصورة عن وصل الاستلام أن القضاء قبل الدعوى للنظر فيها.

وتظاهر المئات من موظفي الدولة في عدة محافظات عراقية، يوم أمس الاحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين الاول المنصرم وذلك مع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الثاني الحال.

وتواجه حكومة الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.