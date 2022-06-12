نقابة المعلمين العراقيين تعدُّ التصريحات حول تسريب الأسئلة مجانبة للحقيقة

شفق نيوز/ رأت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الاحد، ان تسريب الاسئلة الامتحانية سببه "الإدارة السيئة" والاعتماد على "غير المهنيين" والمحاصصة، معتبرة أن ما صدر من تصريحات للجهات المعنية هذا الامر "مغايرة للحقيقة".

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتابع بقلق يرافقه ألم كبير مجريات التحقيق حول موضوع تسريب الأسئلة للامتحانات العامة للمرحلة المتوسطة، ولما آلت إليه الأمور في إدارة أهم قطاع من قطاعات الدولة ألا وهو قطاع التربية والتعليم".

وأضافت أن "جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية هي نتاج إدارة سيئة، وهي نتيجة الاعتماد على أناس غير مهنيين، بل هي نتاج المحاصصة والتهاون على أصغر الجرائم التي ترتكب بحق التعليم حتى صار مصيره الهاوية".

وتابعت "نوضح أن البيانات والتصريحات الكثيرة التي برزت في الإعلام مؤخرا وأن كانت صحيحة وفق الأدلة، إنما هي مغايرة للحقيقة التي نعتقد أنها أبعد من هذه التصريحات".

ودعت النقابة إلى "وضع الحلول الجذرية والحقيقية وأن يكون أولها إظهار الحقيقة كاملة دون نقصان".

وختم النقابة بيانها بمطالبة "اللجان التحقيقية المشكلة وخصوصا الجهات الأمنية وهيئة النزاهة والبرلمان العراقي أن تقدم المجرمين بأسرع وقت إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم بما يليق وتاريخ هذا البلد".

وأعلنت وزارة التربية العراقية الخميس الماضي، عن تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط، بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات. وإثر ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تلك التسريبات.

وكان جهاز الأمن الوطني، اعلن السبت (4 حزيران الجاري) اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فيما تم اعتقال مروجين للأسئلة المسربة في مواقع التواصل في إطار عمليات التحقيق التي يجريها حالياً.

وتؤكد وزارة التربية أن موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية خرج عن مسؤوليتها وتحول الى جهات أمنية بينها جهاز الأمن الوطني.