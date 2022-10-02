نقابة المعلمين العراقيين تدين حرق المدارس في كربلاء وتطالب بحمايتها من "جهات مخربة" (فيديو)

شفق نيوز/ استنكرت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الأحد، الأعمال التخريبية التي طالت بعض المدارس في كربلاء خلال التظاهرة التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نستنكر الأعمال التخريبية وعمليات الحرق التي طالت المؤسسات التربوية التعليمية (مدارس) في محافظة كربلاء يوم أمس".

ووصفت من قام بحرق المدارس بأنهم "جهات مخربة تريد زعزعة النظام ونحن مقبلون على عام دراسي جديد ينتظره الجميع".

وطالبت النقابة "الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مدارسنا وإنزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم".

ويوم أمس انطلقت تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية إلا أن القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين واستعادة السيطرة على الأماكن التي تظاهروا فيها، إلا أن تظاهرات محافظة كربلاء شهدت عمليات حرق لمؤسسات حكومية من بينها مدارس وبوابة مبنى ديوان المحافظة.