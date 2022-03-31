نقابة المحامين توضح حقيقة تعرض محامية للتعنيف من أشقائها في بغداد

شفق نيوز / أصدرت نقابة المحامين العراقيين، يوم الخميس، توضيحاً بشأن أنباء تعرض محامية للتعنيف على يد أشقائها الثلاثة لأسباب مادية في العاصمة بغداد.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما أشيع حول تعرض إحدى الزميلات المحاميات إلى عملية تعنيف، غير صحيح، وأن الحادثة مفتعلة، وأن مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية قد أكدت عدم صحة ما تم تداوله ."

وأهابت النقابة بالمحامين "توخي الدقة في نشر المعلومات، حماية وحفظًا لخصوصيتهم"، محذرة في الوقت نفسه من "الترويج لمثل هكذا شائعات في المستقبل".

وكانت منظمة حقوق المرأة العراقية، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بتعرض محامية في بغداد، إلى شتى أنواع العنف؛ كحلاقة الشعر، والضرب المبرح التي قد تركت كدمات في جسمها، من قبل أشقائها الثلاثة لأسباب مادية.

يذكر أن العراق قد سجل في العام 2021 قرابة 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وباقي مدن ومحافظات البلاد، وفقا لإحصائية للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.