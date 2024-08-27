نقابة المحامين العراقيين تنعى أحد أعضائها: وجد مقتولاً داخل مكتبه في الكاظمية

شفق نيوز/ أعلنت نقابة المحامين العراقيين، يوم الثلاثاء، عن مقتل أحد أعضائها داخل مكتبه في منطقة الكاظمية ببغداد، مبينة أن "ظروف مقتله غامضة"، وتتابع مع القوات الأمنية ملابسات القضية.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظروف غامضة لم تتضح بعد، تم العثور على جثمان المحامي أحمد عباس كاظم الأسدي مقتولاً في مكتبه بالقرب من محكمة تحقيق الكاظمية، بعد أن فقد الاتصال به منذ مساء الأمس".

ولفتت إلى أن "نقيب المحامين العراقيين، المحامية أحلام اللامي، تتابع تطورات الحادث بشكل مباشر بالتواصل المستمر مع الجهات الأمنية المختصة".

وتابعت: "في هذا السياق، تتقدم نقابتنا بخالص التعازي والمواساة إلى الزملاء المحامين وعائلة الفقيد، كما تؤكد النقابة التزامها بمتابعة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات حادثة الاغتيال".

وختمت النقابة بالقول: "سيتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة للحادث فور التحقق منها واتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة من قبل القضاء والجهات الأمنية".

في حين لفت مصدر أمني، إلى إقدام مسلحين مجهولين على اقتحام مكتب محامي ضمن منطقة العطيفية قرب الكاظمية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين وقاموا بإطلاق النار على من أسلحة نوع مسدس ما أسفر عن مقتله في الحال"، مبيناً أن "الجريمة حصلت داخل مكتب المحامي في الطابق الثالث المعد للمرافعة والمحاماة".