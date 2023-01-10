نقابة المحامين العراقيين تخاطب الأمن الوطني للتحرك ضد "الدلالين والمعقبين": يخربون المؤسسات

شفق نيوز/ وجهت نقابة المحامين العراقيين، يوم الثلاثاء، كتاباً الى جهاز الأمن الوطني دعت فيه الى متابعة ومنع "المعقبين والدلالين" من ممارسة أعمال المحامين في الدوائر الحكومية.

ووصفت نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أعمال الدلالين والمعقبين بأنها غير قانونية، وعدتها إحدى أخطر محاولات التخريب في المؤسسات الحكوميّة".

وطالبت اللامي جهاز الامن الوطني بـ"متابعة هذه المخالفات، ومكافحة هذه الحالات، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونيـة بحـق المخالفين، و القضاء على الأعمـال غير النظاميـة فـي الـدوائر الحكومية، وحماية مقدرات المواطنين".