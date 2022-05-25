نقابة المحامين العراقيين تحشد لوقفة احتجاجية ضد فوز "الخاسرة" بمنصب الرئاسة

شفق نيوز/ اعربت الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين، يوم الاربعاء، عن استيائها واستنكارها لحرمان مرشحهم لمنصب رئاسة النقابة وإبطال فوزه وتنصيب زميلة له، داعية الى تنظيم وقفة احتجاجية منتصف الاسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد مضي ٤٥ يوماً من اعلان نتائج انتخابات المرشحين لرئاسة نقابة المحامين وتشكيل مجلس النقابة، فوجئنا بإصدار قرار من اللجنة القضائية لشؤون المحامين في محكمة التمييز باستبعاد من صوّتنا له ممثلاً لنا كنقيب للمحامين".

واضافت ان هذا القرار "اثار استغرابنا كرجال قانون ووضعنا في موقف امام الرأي العام لم نجد له تفسيراً او تبريراً غير انه لا يمت للقانون وجانب الحقيقة خلافاً لما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز لعام ٢٠٠٨ و٢٠١٦، وجل من لا يخطئ".

وتابعت الهيئة "والاكثر استغراباً هو قرار اللجنة المشرفة التي اخذت اكبر من دورها الذي رسمه القانون بالاشراف واعلان النتائج حصراً بتنصيب الخاسرة في الانتخابات نقيباً للمحامين خلافاً لإرادتهم دون تطبيق قانون المحاماة وما نص عليه".

ودعت الهيئة الى "وقفة احتجاجية امام مجلس القضاء الاعلى وامام الرأي العام حتى يستقيم ميزان العدالة ولن تكون الاخيرة حتى يأخذ كل ذي حق حقه، لذا نهيب بأعضاء الهيئة العامة بعيداً عن الشخصوص والمسميات بأن يكون يوم الاثنين المقبل المصادف ٣٠/٥/٢٠٢٢ موعداً امام مجلس القضاء ومحاكم الاستئناف كافة لإيصال صوتهم وتصحيح الخطأ الفاحش الذي اصاب النقابة واعضائها في مقتل".

يشار الى انه بتاريخ 23 آذار/ مارس الماضي، فاز محمد صالح المهنا بانتخابات نقابة المحامين العراقيين. وتصدر المهنا خلال الانتخابات بأعلى الأصوات على المرشحين المنافسين أحلام اللامي ورزاق العبيدي.

وحصد المهنا اكثر من 5627 صوتا خلال الانتخابات فيما حصلت أحلام اللامي على 4193 صوتا ورزاق العبيدي على 2063 صوتا.

وفي يوم 16 آيار/ مايس الجاري قرر القضاء العراقي إبطال ترشيح محمد المهنا لمنصب نقيب المحامين العراقيين لانتمائه الى حزب البعث المحظور، بحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وفي اليوم التالي 17 آيار، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين، فوز المحامية "أحلام اللامي" بمنصب النقيب بعد ابطال ترشيح محمد المهنا.

وقررت اللجنة في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "شطب جميع النتائج التي حصل عليها محمد المهنا في جميع المحافظات وإبطال فوزه بمنصب نقيب المحامين".

وعقب يوم من فوز احلام اللامي، كشفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، عن عدم شمول محمد المهنا بإجراءات اجتثاث حزب البعث.

وبكتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أبلغت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة نقابة المحامين العراقيين أنها منحت (محمد المهنا) كتاباً بعدم شموله بإجراءاتها.