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نقابة الفنانين توضح آلية منح قطع الأراضي السكنية في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-21T20:18:48+0000
نقابة الفنانين توضح آلية منح قطع الأراضي السكنية في البصرة

شفق نيوز/ أوضحت نقابة الفنانين في البصرة، يوم الاثنين، كيفية منح قطع الاراضي للفنانين في المحافظة.

وقال نقيب الفنانين فتحي شداد لوكالة شفق نيوز، إن "منح قطع الأراضي يكون على اساس نقاط أهمها عدد الأطفال وتاريخ الانتماء وقدرة العطاء وتقديم الأعمال الفنية التي تركت اثر لدى الناس".

واضاف "قد استحدثنا موافقة، المحافظ على منح الفنانين قطع أراضي وتم اتخاذ كافة الإجراءات"، موضحا "فقط نحن في انتظار فرز القطع، ومن ثم يقدم الفنان وهنا يتم صرف قطعة أرض لهم حسب الضوابط".

وتابع شداد ، أن "الشروط القانونية هي أن يكون غير مستفيد من الدولة وخلاف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية".

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