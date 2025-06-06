نقابة الفنانين العراقيين تنعى غزوة الخالدي

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنانة غزوة الخالدي، التي توفيت بوقت سابق من اليوم الجمعة، وذلك بعد سنوات من العطاء.

والفنانة الراحلة ممثلة عراقية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1965 تعتبر من روائد المسرح العراقي حيث قدمت العديد من الأعمال المسرحية التي لاقت نجاحا كبيرا وحققت شهرة واسعة من خلال عملها بالسينما وفي الدراما التلفزيونية.

وعملت الراحلة، في ميادين متنوعة، مسرح، سينما، تلفزيون، اذاعة، وكتابة درامية، كانت تجد روحها في هذه الميادين خاصة المسرح الذي كان له ثقلاً حقيقياً في أختياراتها.

كما عملت في الإذاعة منذ عام 1972 لتتناغم بها وتؤسس غزوة كما هي، وكان أول ظهور لها على خشبة المسرح حين كانت ماتزال طالبة في معهد الفنون الجميلة سنة 1965 في مسرحية (الطوفان).