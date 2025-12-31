نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان التشكيلي شاكر علوان

شفق نيوز- بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الأربعاء، رحيل الفنان التشكيلي من أهالي محافظة واسط شاكر علوان، إثر مرض عضال.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نقابة الفنانين العراقيين فرع واسط تنعى رحيل الفنان شاكر علوان، والذي وافته المنية إثر مرض عضال سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

الفنان شاكر علوان هو فنان تشكيلي عراقي، عُرف بمساهماته في المشهد الفني المحلي، وكان عضواً في نقابة الفنانين العراقيين (فرع واسط)، ويُصنف ضمن جيل الفنانين الذين عاصروا تحولات الفن التشكيلي في العراق، وله حضور في الأوساط الثقافية الإقليمية، لا سيما في محافظة واسط.