نقابة الفنانين العراقيين تعترض على نصب "الاصبع"

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الثلاثاء، اعتراضها على نصب "الأصبع" الموضوع أمام واجهة مبنى فندق "قلب العالم" قيد الإنشاء بمنطقة الجادرية في العاصمة بغداد، ودعت لازالته.

وقالت النقابة في كتاب وجهته الى الهيئة الوطنية للاستثمار، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم وضع نصب الإصبع في واجهة أحد الفنادق الكبرى في منطقة الجادرية وسط بغداد دون الرجوع الى نقابتنا خلافاً لتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء - دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين المرقم ت. ح. م/41816/4 في 2018/11/29".

وأضافت أن "النصب قد أثار موجة من السخط والانتقادات في كافة الأوساط الفنية والثقافية ومواقع التواصل الاجتماعي إذ أنه لاينتمي لحضارة وادي الرافدين لازمانا ً ولا مكاناً ولا يرمز الى قيم ومعتقدات وتأريخ بغداد الحضارة ويخلو من القيم الفنية والجمالية الرصينة".

ودعت نقابة الفنانين هيئة الاستثمار، "الإيعاز الى المستثمر لرفعه وإعلان مسابقة لتصميم وتنفيذ النصب من خلال الفنانين التشكيليين العراقيين المعروفين بإنجازاتهم وتاريخهم الفني".

ولاقى النصب ردود فعل مختلفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانت أغلبها رافضة و منتقدة، فيما رآه البعض أنه مشابه لنصب "الإبهام" في العاصمة القطرية الدوحة.

من جانبها، نأت الهيئة الوطنية للاستثمار بنفسها عن "مشروع فندق قلب العالم الاستثماري"، وقالت إنه يعود الى هيئة إستثمار محافظة بغداد.

واوضحت في بيان، أن "التصاميم والمخططات هي من ضمن إختصاصاتها كونها الهيئة التي منحت الإجازة الإستثمارية واستحصلت الموافقات القطاعية بشأنه".

وأكدت أنها، "ستأخذ الاجراء المناسب بمفاتحة هيئة استثمار بغداد بشأنه وفقاً للقوانين والانظمة التي تنظم العمل الاستثماري".