نقابة الصحفيين في كربلاء ترفض المنحة المالية: ليست منّة من الثقافة ووزيرها

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء يوم الجمعة، رفضها استلام منحة وزارة الثقافة، مشيرة إلى أنها "تنقص من قيمة الصحفيين وفيها إذلال لهم".

وذكر بيان لفرع النقابة في كربلاء ان "وزارة (الثقافة) في بيانها هذا قد اصرت على موقفها السابق ولم تات بجديد وهي مستمرة على موقفها الذي يرفضه الصحفيون والفنانون والأدباء كونه قرار لفرض الارادة ليس إلا فهي لم تأخذ بنظر الاعتبار سكنة المحافظات البعيدة الذين سيتجشمون عناء السفر إلى بغداد والمبالغ الكثيرة التي يتحملونها".

واضاف البيان؛ ان "هذا الاجراء العقيم للوزارة سيعبر عنه الصحفيون والادباء والفنانين بالرفض وعدم القبول من خلال تظاهراتهم الرافضة لهذا الاجراء التي ستنطلق في شارع المتنبي اليوم".

وتابع البيان "نقول لا لإذلال الصحفيين لان المنحة حق قد شرع بقانون وليس منة من وزارة الثقافة ووزيرها".