نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية

شفق نيوز/ أعربت نقابة الصحفيين العراقيين – فرع البصرة، يوم الجمعة، عن استهجانها الشديد واستنكارها لما وصفته بـ"التصرف غير المسؤول والانفعالي" من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال تجاه أحد المراسلين بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكوري الجنوبي، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق درجال.

وقال النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تهجم رئيس الاتحاد على الصحفي علي البدران، مراسل وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية، وأمام عدسات الكاميرات، يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة تتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية، ويعبّر عن نزعة تسلطية مرفوضة تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على العمل الإعلامي الحر".

وأضافت "تؤكد نقابة الصحفيين العراقيين – فرع البصرة أنها شرعت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وفقاً للقوانين النافذة التي تكفل حماية الصحفيين من أي تهديد أو إساءة أو اعتداء لفظي أو جسدي أثناء أداء واجبهم المهني".

وشددت على أن "كرامة الصحفي وحرية الكلمة خط أحمر، ولن تسمح النقابة بتكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس جوهر العمل الإعلامي، وتسيء لسمعة مؤسسات الدولة قبل أن تمس الصحفيين أنفسهم".

وقد تهجم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، على الصحفيين، وذلك عند خروجه بعد إنتهاء مباراة المنتخب الوطني والكوري الجنوبي، في البصرة، والتي خسر فيها المنتخب العراقي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.