نقابة الصحفيين العراقيين تشكّل هيئة جديدة لفرع نينوى برئاسة البدراني

شفق نيوز– نينوى

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، يوم الخميس، تشكيل هيئة إدارية جديدة لإدارة أعمال فرع النقابة في محافظة نينوى، برئاسة الصحفي جمال البدراني.

وبحسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الهيئة الإدارية الجديدة تضم في عضويتها الصحفيين صفد خضر، وجرير محمد، وياسر عبد الرزاق، وأحمد الجفال، وصقر آل زكريا، وقد حملت الوثيقة توقيع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وتضمنت الوثيقة تكليف مراسل وكالة شفق نيوز جمال البدراني برئاسة فرع النقابة في نينوى، إلى جانب الأعضاء المذكورين، لإدارة شؤون النقابة ومتابعة ملفات الصحفيين في المحافظة.

وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قد زار مدينة الموصل يوم الاثنين الماضي، حيث عقد لقاءً مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، والتقى بعدد من الصحفيين، فيما افتتح في اليوم التالي مقر فرع النقابة في منطقة الجوسق، في إطار جهود إعادة تفعيل عمل النقابة في المحافظة.