نقابة اطباء ديالى ترد على "عبارة كتبها جاهل"

شفق نيوز/ ردت نقابة اطباء ديالى، اليوم الاحد، على حادثة تهديد منتسبيها بكتابة عبارات على عيادات تعود لطبيبين وسط مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال نقيب الاطباء مرتضى الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن "احد الاشخاص من ذوي مريض توفي جراء اصابات ومضاعفات بليغة جداً لا يمكن معالجتها في مستشفى بعقوبة قام بكتابة عبارة (مطلوب دم) على عيادتين لطبيبين في شارع الطابو وسط بعقوبة".

وأكد الخزرجي، "إقامة دعوى قضائية ضد ذوي المتوفي والشخص الذي كشفته كاميرات المراقبة"، موضحاً أن "الاجهزة الامنية تعهدت بالقاء القبض عليه خلال اقل من 48 ساعة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بحماية اطباء ديالى الذين قدموا قوافل تضحيات لمواجهة جائحة كورونا وحماية ابناء المحافظة من الوباء".

وبين الخزرجي أن "الخطأ الطبي وإن كان موجودا فلايعالج بالتهديدات والوعيد بل بالسبل القانونية والقضائية "، مؤكداً "نحن ليس في غابة، بل اطباء نحمل رسالة انسانية هي الأسمى".

وأكد لخزرجي، أن نقابته "مع الطبيب إن كان صاحب حق، وهي مع المريض كذلك إن كان صاحب حق".

وأضاف "تحملنا كل الضغوط والمصاعب، في أصعب الأوقات وفقدنا أعز الأشخاص في عوائلنا بسبب مواجهتنا لوباء كورونا لنقلنا المرض اللعين لهم"، مبيناً "كنا نحن الجيش الابيض باستحقاق محط تمجيد ولم نستلم أي شي من حقوقنا والامتيازات التي تحدثوا عنها". وتابع قائلاً ، إن "آخر ما حصلنا عليه جملة كتبها جاهل"، مضيفاً أن "أكثر شي أبدع فيه بحياته هو كتابة إملاء هذه الجملة (الدكتور مطلوب دم) على باب عيادة طبيبين في شارع الطابو وسط بعقوبة ".

وقال الخزرجي أيضاً، "لم نبحث عن المستحيل، ولكن نبحث عن كرامتنا وأمن عوائلنا، وأن يطبق القانون على الجميع، وسوف نسلك كل الطرق القانونية، وننتظر ولكل حادثة حديث".