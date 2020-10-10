نقابات طبية وصحية تلتقي مدير مكتب الكاظمي وتسلمه عدّة مطالب

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، عن عقد لقاء بين مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية والكيميائيين، فضلاً عن ممثلي الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.

وأشار المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "جرحي تسلم طلبات الوفد واستمع للمشاكل التي يعانون منها ومناشداتهم لرئيس مجلس الوزراء"، مؤكدا "اهتمام الكاظمي برعاية الملاكات الصحية والطبية، كما نقل تأكيدات سيادته على تلبية ما يمكن من احتياجات هذه الشريحة المتفانية، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات المالية التي تواجه الحكومة والتي يحب ان تؤخذ بنظر الاعتبار".

وحمل ممثلو النقابات مطالبهم التي تضمنت، تسهيل مباشرة الفئات الصحية والطبية من خريجي العام الماضي ضمن موازنة العام الحالي، وتسهيل صرف رواتبهم بعد إقرار الموازنة.

كما تضمنت طلب صرف رواتب ذوي المهن الطبية والصحية المتأخرة منذ أكثر من عشرة أشهر، بعد ان تمت مباشرتهم وصدرت الأوامر الوزارية بذلك.

وكذلك صرف مخصصات 50% لذوي المهن الطبية والصحية إسوة بأقرانهم من الأطباء وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، وايضا صرف بدل الإعاشة للملاكات الخافرة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية والتمريضية، ورفع مخصصات الملاكات الإدارية والفنية من 30% الى 80%.