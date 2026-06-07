نفي رسمي لسقوط طائرة في كربلاء و"تضارب" في تحديد طبيعة "الجسم"

شفق نيوز- بغداد

نفى رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، مساء يوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية.

وقال ريكاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المعلومات عارية عن الصحة"، مشيراً إلى أن الحركة الجوية في المطارات والأجواء العراقية تُتابع بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة، ولم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع.

ودعا رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في تداول الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة القلق وإرباك الرأي العام".

بالتزامن مع ذلك، أكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، عدم صحة سقوط طائرة ركاب في صحراء المحافظة، فيما رجّح أن يكون "الجسم الساقط" طائرة مسيرة.

من جانبه، أعلن مدير قسم الحركة الجوية في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية مضر ثامر، إخلاء الأجواء العراقية من جميع الطائرات المدنية من قبل المراقبين الجويين.

ونفى ثامر في بيان، جميع الأخبار التي تفيد بـ"سقوط الطائرة أو وجود أي حادث يخص الطائرات المدنية".

وجاء النفي بعد تداول أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن "سقوط طائرة مدنية"، في صحراء عين التمر التي تبعد عن كربلاء بحدود 100كم.

كما تم تداول أخبار عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية، وكذلك جرى الحديث عن سقوط خزان وقود لصاروخ باليستي، إلا أنه لغاية تحرير هذا الخبر لم يتم التأكد من طبيعة "الجسم" الذي سقط في صحراء كربلاء بشكل رسمي.

وأعلن العراق، إغلاق مجاله الجوي، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، فيما أعلنت إيران إغلاق أجواء البلاد الغربية.

وجاء القرار بالتزامن مع استهداف إيراني بالصواريخ لمناطق عدة في شمال إسرائيل على خلفية توسع عسكري لإسرائيل في لبنان.