نفي رسمي بشأن شمول متهمين بجريمة سبايكر بـ"العفو العام"

شفق نيوز- ذي قار

نفى مدير سجن الناصرية حسين أحمد بنية، يوم الأربعاء، صحة كتاب صادر رسمي يقضي بشمول نزلاء محكومين بارتكاب جريمة سبايكر بقانون العفو العام.

وذكرت إدارة السجن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مدير سجن الناصرية المركزي، حسين أحمد بنية، نفى بشكل قاطع صحة الكتاب المتداول والمنسوب إلى إدارة السجن، والذي تناول مزاعم حول شمول عدد من النزلاء المحكومين بارتكاب جريمة سبايكر بقانون العفو العام".

وأكد أن "الوثيقة مزوّرة، وتمت إضافة فقرتي محكومين بجريمة سبايكر وشمولهم بقانون العفو إليها، وهي لا تمتّ بصلة لأي من المخاطبات الرسمية الصادرة عن الإدارة".

وأوضح المدير، أن "إرسال النزلاء إلى المحاكم لغرض إعادة محاكمتهم وفقاً لقانون العفو يُعدّ إجراءً قانونياً طبيعياً، ولا يعني الإفراج عنهم أو شمولهم بالقانون"، مشيراً إلى أن "النزلاء المشار إليهم لم يتم الإفراج عنهم".

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وقتل تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.