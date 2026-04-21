نفي حكومي لتلوث مياه دجلة والفرات

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

نفت جهات حكومية، اليوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله بشأن وجود تلوث خطير في مياه نهر دجلة ومياه الشرب من نهر الفرات بمحافظة الأنبار، مؤكدة استمرار أعمال الفحص والرصد وفق المعايير المعتمدة.

وقالت دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما نُشر عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث خطير في مياه نهر دجلة "غير دقيق ولا يستند إلى تقارير فنية صادرة عن الجهات المختصة".

وأكد مدير عام الدائرة، سنان جعفر، أن كوادر البيئة في بغداد وديالى تواصل تنفيذ برامج الرصد البيئي عبر فحوصات مختبرية مستمرة، مشيراً إلى أن نتائج التحاليل لم تُظهر مؤشرات على وجود تلوث بالمستويات التي يجري الترويج لها.

وأضاف أن الفرق المتخصصة تتابع الواقع البيئي للنهر ميدانياً وعلى مدار الساعة، مع التعامل الفوري مع أي مؤشرات غير طبيعية بالتنسيق مع الجهات الساندة.

وفي الأنبار، نفى مدير مديرية الماء محمود سالم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، صحة الأنباء المتداولة بشأن تلوث مياه الشرب بنهر الفرات في المحافظة.

وقال سالم إن جميع مشاريع المياه تخضع لإجراءات تعقيم وفحص مستمرة، وتعتمد مادة الكلور المستخدمة عالمياً في القضاء على البكتيريا والفيروسات وضمان سلامة المياه.

وأشار إلى أن المياه المنتجة في مشاريع المديرية تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم دورية، مؤكداً عدم وجود مشاكل تُذكر في هذا الجانب.

ودعا المسؤولان المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.