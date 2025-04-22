نفوق أكثر من 35 ألف دجاجة باندلاع حريق ضمن مشروع للدواجن بالبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في إحدى القاعات المخصصة لتربية الدواجن في منطقة المشروع بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن “الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي داخل إحدى القاعات المخصصة لتربية الدجاج، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه ومنع انتشاره إلى القاعات المجاورة".

وأضاف أن "الحريق أسفر عن نفوق أكثر من 35 ألف دجاجة مع تسجيل خسائر مادية كبيرة"، مشيراً إلى أن "الأضرار اقتصرت على القاعة التي اندلع فيها الحريق".