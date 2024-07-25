نفوق ملايين الأسماك جنوبي ميسان ورسالة عاجلة الى الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة ميسان، يوم الخميس، نفوق ملايين الأسماك جنوبي مركز المحافظة، مناشدة الحكومة الاتحادية بالتدخل.

وقال مدير الزراعة ماجد الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الجوالة التابعة للمديرية رصدت نفوق ملايين الأسماك والاصبعيات التي أطلقت في الربيع الماضي"، لافتا إلى أن "اكثر منطقة شهدت نفوق الأسماك هي ناحية الخير جنوبي المحافظة".

وبين، أن "هذا النفوق العالي بالأسماك يعود إلى شح المياه الذي تعاني منه المحافظة حاليا"، لافتا إلى أن "الخطة الزراعية الصيفية استهلكت الكمية المائية المتاحة لنا".

وطالب الساعدي، الجهات المتخصصة في الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة التدخل وانقاذ الثروة السمكية في المحافظة قبل نفوقها بشكل تام نتيجة شح المياه".