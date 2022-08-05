سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نفوق كميات كبيرة من الأسماك جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-05T18:47:24+0000
نفوق كميات كبيرة من الأسماك جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلن الناشط البيئي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، رعد الاسدي، يوم الجمعة، نفوق كميات كبيرة من الأسماك جنوبي المحافظة.

وقال الاسدي لوكالة شفق نيوز، إن "كميات كبيرة من الأسماك تعرضت للنفوق في نهر الاسحاقي الواقع أقصى جنوبي محافظة ذي قار والذي يعتبر من أبرز الأنهار التي تغذي الاهوار الوسطى في الجبايش".

واكد، ان "النهر يقع على مقربة من محطات الاسالة التي تغذي مناطق الشرقية والكسرة في الجبايش والفهود، وبالتالي فإن نفوق الأسماك هو بداية لانتشار الأمراض الخطيرة على البيئة في المناطق التي يغذيها، بسبب ارتفاع الملوحة".

ودعا الأسدي، الجهات المعنية إلى "معالجة الموضوع بأقصى سرعة، كون المنطقة ليس بحاجة إلى ازمة جديدة تتمثل بالتلوث بعد جفاف الاهوار التي يعتاش عليها غالبية مواطني هذه المناطق".

related

تسجيل حالتي اشتباه بمرض "كوي" في ذي قار

Date: 2021-10-21 19:03:38
تسجيل حالتي اشتباه بمرض "كوي" في ذي قار

"أور" التاريخية تحتضن مهرجاناً هو الأول من نوعه

Date: 2021-11-12 19:37:20
"أور" التاريخية تحتضن مهرجاناً هو الأول من نوعه

تنويه عن قطع تام للكهرباء غداً في عدة مناطق جنوبي العراق

Date: 2022-06-25 20:31:26
تنويه عن قطع تام للكهرباء غداً في عدة مناطق جنوبي العراق

فيديو.. متظاهرون يقطعون جسراً رئيساً جنوبي العراق

Date: 2020-02-03 19:34:39
فيديو.. متظاهرون يقطعون جسراً رئيساً جنوبي العراق

ذي قار.. محتجون يمهلون الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم

Date: 2021-05-24 15:50:46
ذي قار.. محتجون يمهلون الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم

محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

Date: 2021-01-28 08:56:59
محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

ذي قار.. 3 تظاهرات غاضبة تسفر عن قطع جسر وغلق مبنى حكومي (صور)

Date: 2022-01-30 10:09:44
ذي قار.. 3 تظاهرات غاضبة تسفر عن قطع جسر وغلق مبنى حكومي (صور)

استثمار ذي قار تكشف تفاصيل اعتداء على احدى الشركات

Date: 2021-06-24 17:45:48
استثمار ذي قار تكشف تفاصيل اعتداء على احدى الشركات