نفوق كميات كبيرة من الأسماك جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلن الناشط البيئي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، رعد الاسدي، يوم الجمعة، نفوق كميات كبيرة من الأسماك جنوبي المحافظة.

وقال الاسدي لوكالة شفق نيوز، إن "كميات كبيرة من الأسماك تعرضت للنفوق في نهر الاسحاقي الواقع أقصى جنوبي محافظة ذي قار والذي يعتبر من أبرز الأنهار التي تغذي الاهوار الوسطى في الجبايش".

واكد، ان "النهر يقع على مقربة من محطات الاسالة التي تغذي مناطق الشرقية والكسرة في الجبايش والفهود، وبالتالي فإن نفوق الأسماك هو بداية لانتشار الأمراض الخطيرة على البيئة في المناطق التي يغذيها، بسبب ارتفاع الملوحة".

ودعا الأسدي، الجهات المعنية إلى "معالجة الموضوع بأقصى سرعة، كون المنطقة ليس بحاجة إلى ازمة جديدة تتمثل بالتلوث بعد جفاف الاهوار التي يعتاش عليها غالبية مواطني هذه المناطق".