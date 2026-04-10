نفوق أكثر من 300 طن من الأسماك بواسط.. ومربون يطالبون الحكومة بالتعويض وكشف الأسباب (صور)

طالب أصحاب مشاريع تربية الأسماك في محافظة واسط، اليوم الجمعة، الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لتعويض خسائرهم الكبيرة، بعد تسجيل نفوق كميات ضخمة من الأسماك تجاوزت 300 طن، وسط "غموض" بشأن الأسباب الحقيقية للحادثة.

وقال المواطن طالب كريم علي (أبو كوثر)، لوكالة شفق نيوز وهو صاحب بحيرات ومشاريع مجازة أصولياً في قضاء الزبيدية، إن جميع المشاريع المتضررة حاصلة على الموافقات الرسمية وتعمل بشكل قانوني، إلا أنها تعرضت لخسائر فادحة دون أي استجابة تُذكر من الجهات المعنية.

وأوضح أن كل مشروع يضم نحو 45 قفصاً لتربية الأسماك، مبيناً أن أصحاب المشاريع يعانون حالياً من أعباء مالية كبيرة، نتيجة الديون المتراكمة الخاصة بالأعلاف والصكوك، الأمر الذي زاد من حجم الأزمة.

وأضاف أن أسباب النفوق ما تزال غير واضحة، متسائلاً عما إذا كانت ناجمة عن تلوث بيئي أو نقص في الأوكسجين أو "فعل فاعل"، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة.

وأشار أبو كوثر إلى أن أصحاب المشاريع يشعرون بالإهمال، مطالبين الجهات المختصة، ولا سيما دائرتي البيئة والزراعة، بتحمل مسؤولياتها، وتعويض المتضررين، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع تكرار مثل هذه الخسائر مستقبلاً.

وأكد أن هذه المشاريع تمثل مصدر رزق لعشرات العوائل، وأن استمرار الإهمال قد يؤدي إلى انهيار هذا القطاع الحيوي في المنطقة.

هذا ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز التواصل مع الجهات المعنية للوقف على رأيها بشأن هذه المعلومات التي ادلى بها المربون.