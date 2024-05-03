نفوق أكثر من 200 رأس ماشية وتضرر عشرات المنازل جراء الأمطار بديالى (فيديوات)

شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس محافظة ديالى، فارس مزاحم، يوم الجمعة، نفوق أكثر من 200 رأس من المواشي وتضرر عشرات المنازل في ناحية "قرة تبة" جراء الأمطار والسيول التي هطلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مزاحم لوكالة شفق نيوز، إن"السيول والأمطار الغزيرة الليلة الماضية تسببت في تضرر عشرات المنازل ونفوق أكثر من 200 رأس من المواشي في قريتي كشكول كبير والسلام في ناحية قرة تبة".

وأضاف أن"الخسائر المادية كبيرة في القرية"، داعيا "رئاسة الوزراء والجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ المتضررين وتعويضهم بالسرعة الممكنة".