"نفوق جماعي للحيوانات".. ارتفاع ملوحة المياه يهدد الحياة في أهوار البصرة

شفق نيوز- البصرة

كشف قائممقام قضاء الهارثة في محافظة البصرة، نذير الشاوي، يوم الأربعاء، عن تسجيل حالات نفوق جماعي لعشرات الحيوانات والكائنات البرمائية في أهوار القضاء، نتيجة تفاقم أزمة الملوحة في المياه الواصلة إلى المنطقة.

وقال الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهوار الهارثة أو ما تُعرف بأهوار المسحب تُعد الأكبر في محافظة البصرة، وهي الوحيدة المتبقية ضمن حدودها، إلا أنها باتت تتأثر بشكل مباشر بمياه شط العرب، بعد أن كانت سابقاً ملتقى نهري دجلة والفرات".

وأضاف أن "تغيير مصادر المياه وارتفاع التراكيز الملحية فيها أثر بشكل كبير على الحياة البيئية في الأهوار، وأدى خلال الساعات الماضية إلى نفوق العشرات من الحيوانات والكائنات البرمائية، على الرغم من محاولات تزويد المناطق المتضررة بمياه صالحة للشرب عبر الحوضيات".

كما أشار الشاوي، إلى أن "الأضرار لم تقتصر على الكائنات الحية فقط، بل امتدت لتشمل الأراضي الزراعية والبساتين التي تواجه تهديداً مباشراً من ظاهرة اللسان الملحي".

يذكر أن الناشط البيئي في ميسان، مرتضى الجنوبي حذر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، من كارثة بيئية وإنسانية تضرب أهوار الحويزة، بعد تعرض أكثر من 15 قرية، وأنهار رئيسية كانت تغذي المنطقة للجفاف، ما تسبب بنفوق واسع للجاموس.

وتتعرض المجتمعات الريفية عموماً لتغيير ديمغرافي وحركة نزوح تحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق ولا سيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهور الثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثر سلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود في الأرياف.