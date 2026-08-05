"نفوق جماعي".. تحذير من كارثة بيئية تهدد أهوار الجنوب العراقي (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

حذر الناشط المتخصص بشؤون الأهوار مرتضى الجنوبي، يوم الأربعاء، من تفاقم أزمة نفوق الأسماك في أهوار ميسان وجنوبي العراق، مؤكداً أن الظاهرة باتت تتكرر سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة تراجع الإطلاقات المائية وانخفاض مستويات الأكسجين في المياه.

وقال الجنوبي، لوكالة شفق نيوز، إن نفوق الأسماك ليس ظاهرة جديدة، بل يتكرر بعد تحسن مؤقت في الوضع المائي بفعل الأمطار والسيول، إذ تنتعش الثروة السمكية قبل أن تتوقف الإطلاقات المائية، ما يؤدي إلى جفاف الأهوار وانحسار الأنهار وتجمع أعداد كبيرة من الأسماك في قنوات ضيقة.

وأوضح أن التكدس الكبير للأسماك في مناطق مثل قناة العمشان ونهر العز والأهوار الوسطى يتسبب بانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالمياه، ما يؤدي إلى نفوق جماعي واسع النطاق.

وأضاف أن ناشطين وثقوا قبل نحو شهر حالات التكدس وحذروا الجهات المعنية من وقوع كارثة، مطالبين باستمرار الإطلاقات المائية، إلا أن تلك التحذيرات لم تلق استجابة، لتشهد المنطقة حالياً نفوقاً واسعاً للأسماك مع استمرار الجفاف وانقطاع المياه.

وأشار إلى أن موجة النفوق الحالية تتركز في الأهوار الوسطى وقناة العمشان ونهر العز وعدد من الأنهار الأخرى، محذراً من امتدادها إلى هور الحويزة إذا لم تبادر وزارة الموارد المائية إلى إطلاق حصص مائية عاجلة لتأمين استدامة المياه في الأهوار.

وأكد الجنوبي أن ضمان حصص مائية ثابتة واستدامة تدفق المياه إلى الأهوار والقنوات المائية يمثل الحل الوحيد للحد من تكرار نفوق الأسماك وحماية النظام البيئي في المنطقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في قناة العمشان بناحية الخير التابعة لقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان، في مشاهد أعادت إلى الواجهة المخاوف من تفاقم أزمة الجفاف وتأثيرها على الأهوار والثروة السمكية في جنوبي العراق.