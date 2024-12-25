نفق ومجسر جديد وتغطية حجرية تغير شكل بغداد (صور)

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد- الزعفرانية، جنوب شرق العاصمة بغداد.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات في المنطقة، حيث يربط النفق والمجسر بين مناطق جنوب شرق بغداد، مما يسهم في تسهيل التنقل وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى الوجهات المختلفة.

ويبلغ طول المجسر نحو 900 متر، بعرض 9.5 أمتار، ويتألف من 24 فضاءً متغيرًا، مع 102 ركيزة، أما النفق، فيربط الجنوب الشرقي من طريق معسكر الرشيد بمنطقة الزعفرانية، مما يعزز التواصل بين هذه المناطق.

ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق في بغداد، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويسهل حركة النقل في العاصمة.

إلى ذلك، افتتح السوداني، اليوم أيضا، مشروع التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة، بمحاذاة طريق السندباد.

وبحسب مكتبه الاعلامي، فإنه يعد أحد مشاريع وزارة الموارد المائية .

وتقول الوزارة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز استقرار الأكتاف النهرية وحمايتها من التآكل الناجم عن التعرية والفيضانات، ويمتد من جسر بغداد الجديدة-الدورة وصولاً إلى تقاطع معمل الأسمنت.

ويتضمن المشروع إزالة الأعشاب والأدغال، ورمي الحجر وتكسية جوانب الأكتاف النهرية بالحجر الطبيعي، كما يشمل المشروع دفن التربة النظيفة بسمك 25 سنتيمترًا لكل طبقة، بالإضافة إلى إنشاء مصاطب وإنارة كهربائية على طول الطريق، ليوفر متنفسًا جديدًا للعائلات في منطقة الزعفرانية.