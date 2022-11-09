نفط ميسان ترد على هيئة النزاهة بعد كشفها عن اختلاس في الشركة

شفق نيوز/ ردت شركة نفط ميسان، يوم الأربعاء، على بيان هيئة النزاهة الذي كشفت فيه عن اختلاس في الشركة بقيمة ما يقارب مليار دينار.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تناولت وسائل الإعلام خبرا عن قيام فريق عمل من مكتب تحقيقات ميسان في هيئة النزاهة بالكشف عن وجود إختلاس في شركة نفط ميسان، وهنا نود أن نوضح بأن شركتنا تستغرب من إثارة هكذا موضوعات في الوقت الحاضر، حيث ان الحالة المشار لها في التقرير تعود الى بداية العام الحالي لقضية حصلت عام 2019 وليس في زمن الإدارة الحالية للشركة".

وأضافت، ان "شركتنا بادرت في حينها لإعلام هيئة النزاهة وزودت اللجان التحقيقية التابعة لها بالوثائق ذات الصلة كافة، كما أن التحقيقات ما زالت مستمرة وجارية لحد الآن، وأن الموظف المتهم بالاختلاس والهارب لا يمثل إلا نفسه المريضة".

وتابع البيان ان "شركة نفط ميسان تضم بين تشكيلاتها الالاف من المنتسبين، الذين يشهد لهم بالنزاهة، والأمانة، والإخلاص، ويؤدون مهامهم والواجبات المناطة بهم بكل حرص ومهنية ووفقا للضوابط والتعليمات.. وهذه الحالة هي الاولى من نوعها التي تحدث على مستوى الشركة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر، رغم حجم الأعمال التطويرية والموارد المالية المتداولة لتحقيق ديمومة وزيادة الطاقة الإنتاجية".

وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تنفيذ ملاكاتها عمليّات ضبط لحالات اختلاس ومُخالفات وابتزاز في مُحافظتي المُثنى وميسان.

الدائرة، وفي حديثها عن العمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، لفتت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف عن إقدام مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان السابق، على اختلاس مبلغٍ يناهز مليار دينارٍ، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم بتنظيم مستند صرف مكافآت (وهميٍّ) لمُنتسبي الشركة بمبلغ ملياراً و900 مليون دينار، وقام باختلاس نصف المبلغ من خلال تحرير مستندٍ مُزوَّرٍ؛ لتسوية صرف مبلغ المكافأة".