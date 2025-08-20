نفط الشمال تعلن معالجة نضوح خط ناقل للخام في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت شركة نفط الشمال، مساء اليوم الأربعاء، عن تمكن ملاكاتها الفنية من معالجة نضوح في الخط الناقل (16 عقدة)، الرابط بين محطة شوراو ومحطة النفط الرطب/ بابا، في محافظة كركوك خلال وقت قياسي.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية في قسم الميكانيك/ شعبة صيانة الخطوط الرئيسية باشرت بأعمال الصيانة العاجلة لمعالجة النضوح، بالتنسيق مع أقسام الإنتاج والبيئة ومكافحة التلوث النفطي والسلامة الصناعية والإطفاء".

وأضافت أن "الإجراء جاء بعد تسجيل ملاحظات فنية تمثلت بتسرب في جزء من الأنبوب وتآكل موضعي وضعف في الضغط التشغيلي"، مبيناً أن "الفرق الفنية أعادت تأهيل الخط وضمان جاهزيته التشغيلية وفق معايير السلامة والجودة".

وأكدت شركة نفط الشمال أن "هذه الجهود تعكس حرصها على استمرارية العملية الإنتاجية، والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستدامة".