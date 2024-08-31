نفط الشمال تزوّد محطة الدبس الجديدة بـ80 مليون متر مكعب من الغاز

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم السبت، بأن شركة نفط الشمال رفعت مستوى تجهيز الغاز لمحطة الدبس الجديدة من 20 مليون متر مكعب الى 80 مليون متر مكعب قياسي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "تعليمات صدرت من وزير النفط حيان عبد الغفور حول تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بغاز الوقود لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية في خلال فترة الذروة الصيفية والتعليمات كانت للشركة لرفع إنتاج غاز محطة جمبور الجنوبية وتمكنت طواقم في قسم الإنتاج وبالتنسيق في وزارة النفط وكوادر شركتي خطوط الأنابيب النفطية وغاز الشمال ومديرية الوقود في وزارة الكهرباء ومحطة كهرباء الدبس".

وأضاف المصدر؛ أن "الكميات التي جرى تجهيزها من قبل شركة غاز الشمال لم تكن كافية لرفع الإنتاج في المحطة (الدبس الجديدة) والتي تنتج 320 ميغاواط وبدأت الإنتاج بكمية 160 ميغاواط وتم التنسيق والعمل على توفير كميات الغاز لمحطة كهرباء الدبس الغازية اللازمة لتشغيل الوحدات الجديدة وإدخالها العمل بالإضافة إلى تجهيز الوحدات القديمة حيث تم رفع معدلات التجهيز من (20) مليون قدم مكعب قياسي باليوم إلى أكثر من (80) مليون قدم مكعب قياسي".

وأشار المصدر إلى أن "شركة نفط الشمال قامت برفع كميات التجهيز من غاز قبة جمبور الجنوبية عبر شبكة أنابيب، وتمت زيادة طاقة إنتاج الطاقة الكهربائية من (80) ميكاواط من والوصول إلى (235) ميغاواط بعد تشغيل الوحدات الجديدة".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الثامن من آب الحالي، محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك، بطاقة إنتاجية تبلغ 320 ميغاواط، وهي من المشاريع المتلكئة.