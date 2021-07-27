نفاد لقاحات كورونا في نصف بغداد

شفق نيوز/ أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، يوم الثلاثاء، نفاد لقاحات فيروس كورونا في الكرخ.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "اود ان الفت عناية المواطنين في جانب الكرخ بأن اغلب منافذنا التلقيحية استنفدت حصتها من اللقاحات لهذا الاسبوع".

واضاف، "سوف نعلمكم عند وصولها في بداية الاسبوع القادم، وتعز علينا مراجعتكم و لا تجدون اللقاح".

وطمأن الحجامي المواطنين الذين لديهم لقاح الجرعة الثانية بأنه "سيكون متوفرًا في جميع المنافذ و لكل ايام الاسبوع".

وشهد العراق خلال الاسبوع الجاري اقبالاً كبيراً على اخذ لقاح كورونا، في جميع المحافظات، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تلقي اكثر من مئة و11 الفاً للقاح.