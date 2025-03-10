أنعشت الأهوار وعززت الخزين المائي.. الموارد تعلن حصيلة إيجابية للأمطار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن الاستفادة من الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال الأيام الماضية، وتحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي بلغت 200مليون م3 توزعت بين السدود والخزانات وبحيرة الثرثار .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين ،كما انعشت الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح، كالجبايش والأهوار الوسطى ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".

واضافت ان "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي"، كما أكدت على "أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمياه وزيادة كفاءة استخدامها لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل".

وشهدت أغلب المحافظات العراقية موجة مطرية غزيرة منذ مساء الخميس، ما أسفر عن تعطيل الدوام في بعض المناطق ورافقتها بعض السيول التي أثرت على حركة المرور وسير الأنشطة اليومية.