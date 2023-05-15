نظام تعقب تقني لصهاريج النفط العراقية للحد من تهريب النفط

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، سعيها للسيطرة على عمليات تهريب النفط ومشتقاته من خلال ربط الصهاريج بنظام التموضع العالمي (GPS).

وقال عضو اللجنة، علي المشكور، لوكالة شفق نيوز، إن "أنابيب تصدير النفط لا توجد في كل المحافظات بل في المناطق الجنوبية (البصرة) وإقليم كوردستان".

وأضاف المشكور، أن "في البصرة يمكن السيطرة على أماكن التعبئة داخل حدود كل حقل، لكن فقدان السيطرة والتهريب يحصل عندما تغادر الصهاريج، وللسيطرة على عملية النقل لا بد من ربط هذه الصهاريج بـ(GPS)".

وأوضح أن "هذه المنظومة غير مُفعّلة حالياً، بسبب تقادمها وعدم صيانتها، وهناك سعي لتشغيلها من خلال تحديث المنظومة وربطها بالصهاريج للسيطرة عليها إلكترونياً".

وعن أكثر المناطق التي تشهد عمليات تهريب، ذكر أن "أي مكان فيه تصدير ممكن يحصل فيه تهريب، فهو مرتبط بوجود النفط ومشتقاته، لكن قد تكون السيطرة في مناطق الجنوب أقوى مما في إقليم كوردستان، بسبب سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ الجنوبية، أما منافذ الإقليم فإنها تحت سيطرة حكومة كوردستان، ولا تصل معلومات كافية عنها".

وفيما يتعلق باستحداث حقول نفطية، زاد المشكور، بالقول: "تم التوقيع على جولة التراخيص الخامسة مؤخراً، وهناك دراسة لجولة تراخيص سادسة قريباً".

ونوه إلى أن "توجه رئيس الوزراء ووزارة النفط ولجنة النفط والغاز النيابية، نحو استثمار الغاز المصاحب في الوسط والمناطق الغربية، الذي سوف يقلل من التلوّث الحاصل نتيجة الاستخراج، وأيضاً لإيجاد مورد آخر غير النفط".