شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، يوم الاثنين، إنطلاق فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية والدورة الـ 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وقال المبرقع، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اربعة اجتماعات ستعقد خلال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتتضمن اللجان الشبابية والرياضية والمالية واجتماع المكتب التنفيذي، وكل دولة تقدم تقريرها المتضمن الفعاليات التي أقامتها ولائحة للمقترحات التي ستقدمها للدورة المقبلة، كما سيتم مناقشة استراتيجيات تطوير الرياضة العربية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، فضلاً عن نقاط أخرى مثبتة في أجندة الاجتماعات".

وتطرق المبرقع، بحسب البيان، إلى "فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية خلال العام 2025، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل، والتي تركز على تأثير الرياضة في الحياة، وتتضمن السياحة الرياضية التي تروج العراق كوجهة رياضية، والمعلق الرياضي، وحوكمة الرياضة، والألعاب التراثية، والمؤتمر العلمي العربي للإستثمار الرياضي".

وأشار المبرقع، إلى "دور الإعلام والمسؤولية التضامنية للحكومة والإعلام وإبراز الجوانب الإيجابية لهذا الحدث المهم"، مبيناً أن "الوزارة داعمة لمبادرة اقرأ وبرامج إصدار الكتب، وتدعم أيضاً كل جهد حتى تحتضن بغداد مقرات الاتحادات الرياضية العربية".