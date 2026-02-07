إنطلاق إضراب تجاري في بغداد احتجاجاً على رفع التعرفة الجمركية (صور)

شفق نيوز- بغداد

بدأ التجار وأصحاب المحال التجارية، مساء اليوم السبت، إضراباً عاماً شمل إغلاق عدد من الأسواق والمحال في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية، الذي قالوا إنه أثقل كاهلهم وأثر سلباً على حركة البيع والشراء.

وقال عدد من التجار، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن التعرفة الجديدة تسببت بارتفاع أسعار البضائع وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما أدى إلى ركود في الأسواق وخسائر كبيرة لأصحاب الأعمال.

وأضافوا أن الإضراب جاء كخطوة احتجاجية للضغط على الجهات المعنية من أجل إعادة النظر بالقرار، مطالبين بوضع آليات عادلة تراعي ظروف التجار والمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد المحتجون استمرار الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم، داعين الحكومة إلى فتح باب الحوار وإيجاد حلول عاجلة تمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأسواق المحلية.

واليوم شهدت الأسواق التجارية في بغداد، إقبالاً واسعاً من المواطنين على التبضع، تحسباً لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية البسيطة، بعد تهديد تجار العراق عبر وسائل الإعلام بإغلاق الأسواق احتجاجاً على قرار الحكومة برفع التعرفة الجمركية.

ويواجه قرار رفع التعرفة الجمركية على بعض المواد الكمالية رفضاً واحتجاجات من تجار عراقيين، ما أدى إلى تكدس حاويات البضائع في المنافذ وتعطل حركة التجارة، وهو ما انعكس سلباً على الإيرادات العامة، التي يرى خبراء أنها كانت أحد أسباب تأخر رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني.

وفي المقابل، تؤكد الهيئة العامة للضرائب تحقيق واردات مالية جيدة خلال الشهر الماضي، بينما قرر مئات التجار غلق محالهم اعتباراً من يوم الأحد، مع دعوات إلى إغلاق عام للأسواق في عموم المحافظات حتى إشعار آخر، للضغط على الحكومة من أجل تأجيل القرار أو تخفيض الضريبة.