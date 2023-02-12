نطاق "زاغروس" يطمئن أهالي ديالى من خطر الزلزال

شفق نيوز/ بينما أعرب مواطنون في محافظة ديالى، عن مخاوفهم من المعلومات التي تناولتها مواقع إعلامية بالإضافة إلى "مختصين جيولوجيين" بوجود تهديدات ومخاطر حدوث زلزال في الشريط الشرقي للمحافظة المحاذي لإيران، جاءت التطمينات بأن المنطقة الواقعة ضمن نطاق "زاغروس" في مأمن من مخاطر الهزات القوية أو الزلازل المدمرة.

وأكد سكان محليون في بلدات حدودية مع إيران "قزانية، مندلي، وأطراف خانقين"، لوكالة شفق نيوز، أن "الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا دقت ناقوس الخوف في الأجزاء الشرقية لمحافظة ديالى"، مشيرين إلى "اتخاذ إجراءات احترازية وحالة ترقب في تلك المناطق".

من جانبه، رأى مسؤول محلي في ديالى، أن تهديد وخطر الزلازل في الأطراف الشرقية للمحافظة، قائم منذ نحو 4 سنوات، وأن إدارات المحافظة وجهت باتخاذ إجراءات وتحوطات، تحسباً لأي زلازل محتملة، رغم الهزات الارضية الخفيفة التي تحدث بشكل يومي في مناطق مندلي وقزانية".

وبين المسؤول المحلي، الذي تحدث للوكالة، أن "معلومات وكشوفات علمية وردت بانتقال النشاط الزلزالي من جنوب غرب إيران إلى مناطق شرقي ديالى، خلال السنوات الخمس الماضية، رغم خلو المناطق المذكورة آنفا من أي حوادث زلازل على مر عقود من الزمن".

نطاق "زاغروس"

في المقابل، قلل مدير إعلام دائرة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري، من توقعات ومخاطر حدوث أي نشاط زلزالي في الشريط الشرقي لمحافظة ديالى.

وأكد الجابري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عدم تسجيل أي هزة أرضية مؤثرة في مناطق ديالى، حتى اليوم، لافتاً إلى أن دائرته وعبر شبكة الرصد الزلزالي "حددت مسبقاً أماكن النشاط الزلزالي قبل زلازل سوريا وتركيا".

وأوضح أن "العراق يقع ضمن نطاق (زاغروس) الزلزالي الممتد من الحدود الشمالية لتركيا، وإلى الشمال الشرقي والجنوب من إيران، في منطقة كرمانيا".

وأضاف الجابري، أن "هزات خفيفة تتراوح درجاتها من 3.3 - 3.4 درجة بمقياس ريختر تحدث بشكل مستمر في الشريط الشرقي لمحافظة ديالى، دون أي استشعار أو استشعار خفيف من قبل المواطنين وهي بعيدة عن أي خسائر أو إصابات بشرية طيلة الفترات الماضية".

واختتم مدير إعلام دائرة الأنواء الجوية العراقية، حديثه باستبعاد أي مؤشرات خطر لوقوع زلازل في المناطق الواقعة ضمن الخط الزلزالي المشترك مع تركيا وإيران".