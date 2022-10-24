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نصيف ترد على منتقديها بشأن "مغتسل الموتى": إنها ثورة خدمات 

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-24T11:00:49+0000
نصيف ترد على منتقديها بشأن "مغتسل الموتى": إنها ثورة خدمات 

شفق نيوز/ ردت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، يوم الاثنين، على منتقديها بشأن إنشائها "مغتسل الموتى" في إحدى مناطق بغداد، عادة إياه مشروعاً ضمن "ثورة الخدمات".  

وذكرت نصيف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "نعمل بكل الخدمات تحت شعار ثورة الخدمات ضمن إطار دائرتنا الاتحادية الحادية عشر، (مدارس/ مستوصفات/ مستشفيات/ مشاريع خدمية قاعات للمناسبات مجانية /دورات لمحو الأمية/ دورات حرفية مجانية)".  

واضافت نصيف "اما المغتسل، المنطقة بالكامل لا يوجد فيها مغتسل تذهب العوائل المفجوعة، الى مناطق بعيدة وعندما تغلق الطرق لا يستطيعون الوصول، ناشدونا المنطقة ولبينا المناشدة بإنشاء مغتسل مجاني للمنطقة".  

وختمت بالقول: "خدمتكم شرف لنا نسعى جاهداً على تلبية مطالبكم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت نصيف، أنها شيدت "مغتسلاً" للموتى من العراقيين.     

وقالت النائبة عالية نصيف، في عبر صفحتها في موقع التواصل فيسبوك، "نتمنى ديمومة الحياة لجميع شعبنا العراقي، لكن هذه سُنة الحياة كلنا فانون".

ولاقت مبادرة النائبة ردود فعل متباينة من المتابعين عبر حسابها الرسمي، بين مرحب ورافض وبين متهكم وغاضب، حيث رأى أحدهم ضرورة أن تكون المبادرات للأحياء قبل الأموات، في حين قارن آخرون المبادرة بمبادرات مسؤولين محليين شبيهة بينها "افتتاح مقبرة" في النجف، في وقت عدها آخرون "تسهيل أمر".

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