تضامن واسع مع نصير شمة بعد تعرضه لـ"فاجعة مرعبة"

2023-06-13T20:56:14.000000Z

شفق نيوز/ قال الفنان العراقي الشهير نصير شمة إنه تعرض لـفاجعة مؤلمة وموجعة ومرعبة، بعد وفاة قرب له في شجار.

وقال شمة في تغريدة له: اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب، توفي علي هيثم حفيد اختي (13 سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة. بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل"

وأضاف: "قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة.. اتساءل ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم؟ ما العقاب الذي من الممكن ان يشكّل رادعا لغيره؟ ما الدروس التي يجب ان يتعلمها غيره؟ بكيتُ. ولا اريد ان ارى مزيدا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر".

وشهدت تغريدة شمة تضامناً واسعاً من قبل رواد التواصل الاجتماعي

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