تضامن واسع مع نصير شمة بعد تعرضه لـ"فاجعة مرعبة"

شفق نيوز/ قال الفنان العراقي الشهير نصير شمة إنه تعرض لـفاجعة مؤلمة وموجعة ومرعبة، بعد وفاة قرب له في شجار.

اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب..توفي علي هيثم حفيد اختي (13 سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة.بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل ..قلبي… pic.twitter.com/W84Mc18Ipo — Naseer Shamma - نصير شمّه (@NaseerShamma) June 12, 2023

وقال شمة في تغريدة له: اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب، توفي علي هيثم حفيد اختي (13 سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة. بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل"

وأضاف: "قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة.. اتساءل ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم؟ ما العقاب الذي من الممكن ان يشكّل رادعا لغيره؟ ما الدروس التي يجب ان يتعلمها غيره؟ بكيتُ. ولا اريد ان ارى مزيدا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر".

وشهدت تغريدة شمة تضامناً واسعاً من قبل رواد التواصل الاجتماعي

من أمن العقاب استمر في الإساءة!! وهذا حال المجرمين في بادي #العراق افلات مستمر من العقاب في المدينة التي يعتقد #البعض_99_بالمئة_فقط انها المدينة الفاضلة@NaseerShamma https://t.co/ulFJcxZ4ih — Anas Ebraheem (@anasebraheem) June 13, 2023

القوانين لازم تكون صارمة ضد أي معتديوالي يعتدي يتحمل ما يجيهللأسف مو كل الناس فيها رحمةالله يرحمه 💔 https://t.co/sqxLjqjmIJ — عہقہرُوبَہهہ🧜‍♀️💗 (@warda217965321) June 13, 2023