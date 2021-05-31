سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"نصف مليون جرعة".. أول شحنة من اللقاح الصيني في طريقها إلى بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-31T08:20:56+0000
"نصف مليون جرعة".. أول شحنة من اللقاح الصيني في طريقها إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية لدى بكين، يوم الاثنين، أن نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ستصل الى بغداد نهاية الاسبوع الجاري.

وقال السفير العراقي شورش خالد سعيد، في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار بغداد الدولي بتاريخ (3  حزيران 2021)، مبيناً أن ذلك ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم.

وأوضح أن هذه الشحنة هي الاولى من أصل مليوني جرعة، مشيراً إلى أن الصين منحت العراق 250 ألف جرعة من هذا اللقاح.

ووافقت منظمة الصحة العالمية في السابع من ايار 2021، على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، اتفاقها مع جمهورية الصين الشعبية على توريد كمية مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى البلاد.

وإلى جانب هذا اللقاح، تعاقد العراق على شراء 16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و1.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك.

related

ما حقيقة احتجاز سبعة صينيين وموظف عراقي في البصرة؟

Date: 2020-01-30 16:33:17
ما حقيقة احتجاز سبعة صينيين وموظف عراقي في البصرة؟

تطور خطير.. ولادة أول طفل مصاب بـ"كورونا"

Date: 2020-02-06 14:49:53
تطور خطير.. ولادة أول طفل مصاب بـ"كورونا"

ما المسافة التي يمكن أن يتجاوزها رذاذ "عطسة كورونا"؟

Date: 2020-01-31 12:45:26
ما المسافة التي يمكن أن يتجاوزها رذاذ "عطسة كورونا"؟

صلاح الدين تؤشر "اقبالا كبيرا" على لقاحات كورونا وتدعو مواطنيها للتطعيم

Date: 2021-04-04 11:41:32
صلاح الدين تؤشر "اقبالا كبيرا" على لقاحات كورونا وتدعو مواطنيها للتطعيم

العراق يعلن عن جملة اجراءات لمواجهة كورونا

Date: 2020-01-31 21:00:57
العراق يعلن عن جملة اجراءات لمواجهة كورونا

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا"

Date: 2020-02-07 06:48:24
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا"

النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

Date: 2020-02-25 17:25:16
النجف تضع 20 مشتبهاً باصابته بكورونا تحت الحجر

اخبار سارة من بغداد ومن الصحة العالمية بشان كورونا في العراق

Date: 2020-03-07 11:08:57
اخبار سارة من بغداد ومن الصحة العالمية بشان كورونا في العراق