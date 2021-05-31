"نصف مليون جرعة".. أول شحنة من اللقاح الصيني في طريقها إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية لدى بكين، يوم الاثنين، أن نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني ستصل الى بغداد نهاية الاسبوع الجاري.

وقال السفير العراقي شورش خالد سعيد، في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار بغداد الدولي بتاريخ (3 حزيران 2021)، مبيناً أن ذلك ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم.

وأوضح أن هذه الشحنة هي الاولى من أصل مليوني جرعة، مشيراً إلى أن الصين منحت العراق 250 ألف جرعة من هذا اللقاح.

ووافقت منظمة الصحة العالمية في السابع من ايار 2021، على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، اتفاقها مع جمهورية الصين الشعبية على توريد كمية مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى البلاد.

وإلى جانب هذا اللقاح، تعاقد العراق على شراء 16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و1.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك.