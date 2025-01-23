نصف محافظات العراق تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

شفق نيوز/ قررت تسع محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل لإحياء الزيارة الرجبية ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم.

والمحافظات العراقية التي أعلنت تعطيل الدوام في ذلك الموعد هي كل من: بغداد، وكربلاء، وذي قار، والبصرة، وميسان، والمثنى، وواسط، وديالى، وبابل.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية في العراق ذكرى وفاة الإمام السابع لديهم موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبن ابي طالب في 25 من شهر رجب من كل عام حيث يتدفق ملايين الزائرين على المرقد الكائن في مدينة الكاظمي شمالي العاصمة بغداد.