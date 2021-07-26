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نصف درجة الغليان لخمس مناطق عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-26T09:52:52+0000
نصف درجة الغليان لخمس مناطق عراقية

شفق نيوز/ سجلت خمس مناطق في محافظات عراقية يوم الاثنين، نصف درجة الغليان خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة لوفي-لوفي في دولة ساموا سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 53.7 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق بواقع 51 درجة مئوية، يليها مطار البصرة الدولي في العراق ثالثا وبواقع 50.7 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة الجهراء في الكويت رابعا وبواقع 50.7 درجة مئوية ايضا، وجاءت منطقة الصلبية في الكويت خامسا بدرجة حرارة بلغت 50.6 درجة مئوية.

وبيّن الجدول أيضا أن منطقة عبادان في إيران جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 50.5 درجة مئوية، وجاء العبدلي في الكويت سابعا وبدرجة حرارة بلغت 50.5 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة مطربة في الكويت ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 50.4 درجة وجاءت منطقة علي الغربي في العراق بالمرتبة التاسعة وبدرجة حرارة 50.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة الحسين عاشرا في العراق بدرجة حرارة 50.2 درجة مئوية، تليها مطار الكويت الدولي في الكويت المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 50.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة الصابرية في الكويت في المرتبة 12 بدرجة حرارة 50 درجة مئوية، وجاءت منطقة الأهواز في ايران بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49.7 درجة مئوية، تليها منطقة الفاو في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 49.6 درجة مئوية، تليها محافظة الناصرية في العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 49.6 درجة مئوية.

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

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