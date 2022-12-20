"نصف بغداد" يسجل ولادة أكثر من 111 ألف طفل خلال 11 شهرا

شفق نيوز/ سجلت دائرة صحة بغداد الرصافة 111 ألفا و193 ولادة خلال 2022 لغاية نهاية الشهر الماضي في المستشفيات الحكومية والاهلية والقابلات.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور وسام عبدالله فتاح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المستشفيات الحكومية تستقبل على مدار الساعة حالات الولادة في عموم الرصافة" .

وأضاف إن "المستشفيات الحكومية والاهلية والقابلات سجلت 111193 ولادة بواقع 57379 ذكراً و53813 أنثى، منذ الأول من كانون الثاني ولغاية ال 30 من تشرين الثاني الماضي من العام الحالي".

ولفت مدير عام صحة الرصافة؛ إلى أن "المستشفيات الحكومية شهدت نحو 49470 ولادة بواقع 29389 ولادة طبيعية و 20080 ولادة قيصرية بينهم 25679 ذكراً و22396 انثى"، مشيراً الى ان "المستشفيات الاهلية شهدت 48075 ولادة بواقع 4959 ولادة طبيعية و43116 قيصرية بينهم 24807 ذكور و24662 انثى".

وأشار فتاح؛ إلى أن "عيادات القابلات المأذونات شهدت 13648 ولادة بواقع 6893 ذكرا و 6755 انثى".