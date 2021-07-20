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نصف بغداد تقرع ناقوس الخطر: لدينا 500 مصاب بكورونا يصارعون من أجل الحياة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-20T21:12:03+0000
نصف بغداد تقرع ناقوس الخطر: لدينا 500 مصاب بكورونا يصارعون من أجل الحياة

شفق نيوز/ حذر مدير عام صحة الكرخ في بغداد الدكتور جاسب لطيف الحجامي، من تزايد عدد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، كاشفا في الوقت ذاته أن المئات من هؤلاء المرضى يصارعون من أجل الحياة.

وقال الحجامي في منشور له على مواقع التواصل "فيسبوك"، إنه "يؤسفني جداً ان ابلغكم بوفاة 15 مريضًا مصابا بفيروس كورونا في مستشفيات دائرتنا اليوم بعضهم من الشباب".

وأردف بالقول "لدينا أكثر من 500 مريض يصارعون من اجل الحياة في ظروف صعبة، و انهاك لمنتسبينا الشجعان و أكثر من 15 الفا آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ وحده".

وحذر الحجامي قائلا إن "الوضع قابل للتعقيد أكثر في ظل عدم الالتزام التام بشروط الوقاية، هذا نداء من أخوانكم في مستشفياتنا و مراكزنا الصحية الذين تركوا عوائلهم لاجل سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من اهلنا، و القرار كله بأيديكم".

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