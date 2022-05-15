نصف بغداد تسجل أكثر من 30 ألف ولادة خلال 3 أشهر فقط

شفق نيوز/ اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة علاء كاظم المحمداوي، يوم الأحد، تسجيل أكثر من 30 ألف ولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في جانب الرصافة.

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صحة الرصافة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الربع الأول نحو 30 الفا و 148 ولادة في المستشفيات الحكومية والأهلية".

وأضاف ان "الولادات كانت بواقع 15 الفا و 627 ولادة ذكور ونحو 14 الفا و521 ولادة اناث"، مشيرا الى ان "الولادات كانت نحو بواقع 17 الفا و 297 ولادة في المستشفيات الحكومية بنحو 12 الفا و 280 ولادة طبيعية و5 الاف و 917 ولادة قيصرية".

وأوضح المحمداوي ان "المستشفيات الاهلية شهدت ولادة 12 الفا و 851 ولادة بواقع 1264 ولادة طبيعية و نحو 11 الفا و 587 ولادة قيصرية".

وأشار الى ان "هناك جهودا موسعة في صحة الرصافة للتوسع بالخدمات الصحية للنسائية والأطفال اخرها اكمال مستشفى السلامة في الزعفرانية لتكون مخصصة للأطفال".