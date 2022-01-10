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نصف بغداد تسجل إصابتين مؤكدتين بـ"اوميكرون"

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-10T21:12:11+0000
نصف بغداد تسجل إصابتين مؤكدتين بـ"اوميكرون"

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي، يوم الاثنين، بتسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا متحور أوميكرون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإصابتين سجلت في جانب الكرخ في العاصمة بغداد، والحالتين مستقرة.

وفي 2022-01-06 أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي تسجيل خمس إصابات بالمتحور "أوميكرون"، لأشخاص في محافظة دهوك، وكانت المرة الأولى الي يتم فيها رصد المتحور الجديد في عموم العراق.

بدورها أكدت وزارة الصحة والبيئة في العراق تسجيل حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وذكرت الصحة أنها سجلت ايضا حالات إصابة لدبلوماسيين أجانب في بغداد.

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