نصف بغداد تحقق "انتصاراً جديداً" على كورونا بحالات الشفاء

شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، يوم الاربعاء، عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا الى 91% من مجموع المصابين، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء بلغت 62810 حالة.

وقال الساعدي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 404 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضاف الساعدي أن "نسب الشفاء ارتفعت الى 91% من مجموع الاصابات المشخصة في صحة الرصافة بعد جهود كبيرة بذلت ومتابعات على مدار الساعة"، موضحاً أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:.

• مدينة الصدر 176 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

• الكرخ 9 حالات شفاء

• المدائن 11 حالة شفاء

• النهروان 16 حالة شفاء

• جسر ديالى 7 حالات شفاء

• الجادرية 4 حالات شفاء

• كريعات 6 حالات شفاء

• جسر ديالى 5 حالات شفاء

• الاعظمية 31 حالة شفاء

• الشعب 29 حالة شفاء

• الحسينية 11 حالة شفاء

• الراشدية 5 حالات شفاء

• سبع قصور 7 حالات شفاء

• حي النصر 11 حالة شفاء

• الامين 19 حالة شفاء

• زيونة 19 حالة شفاء

• بغداد الجديدة 14 حالة شفاء

• الغدير 3 حالات شفاء

• البلديات 21 حالة شفاء

ولفت الساعدي إلى أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجدداً مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وأفاد الساعدي بأن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 62810 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".