نصفهم من "حماية الشخصيات".. ضحايا بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بمصرع منتسب في "حماية الشخصيات" وإصابة آخر إثر حادث سير، فيما شهدت المحافظة مشاجرة بالآلات الجارحة قرب سجن الناصرية المركزي أسفرت عن جرح شخصين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"وقوع حادث انقلاب عجلة على الطريق السريع الدولي في منطقة عباس الكوردي قرب فرع شركة النفط غربي محافظة ذي قار، وأسفر الحادث عن مصرع السائق وإصابة آخر كان بصحبته".

وأوضح، أن "الشخصين يعملان منتسبين في قسم حماية شخصيات ذي قار، وكانا مكلفين بواجب في محافظة بغداد".

وفي السياق الأمني أيضاً، أشار المصدر، إلى "حصول مشاجرة بالآلات الجارحة داخل مجمع (إمباير) السكني قيد الإنشاء قرب سجن الناصرية المركزي بين عمال بناء أثناء العمل".

ولفت إلى أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة اثنين بطعن سكين في منطقة الرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى الناصرية العام لتلقي العلاج".