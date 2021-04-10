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نصفها نساء.. فرقة شعبية تضم عراقا مصغراً وبأنواع الدبكات

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-10T09:26:22+0000
نصفها نساء.. فرقة شعبية تضم عراقا مصغراً وبأنواع الدبكات

شفق نيوز / كشف مسؤول "فرقة شعبي" كركوك، يوم السبت، عن أبرز مميزات مجموعته الفنية للدبكات العراقية بأنواعها.

وبين هلو جباري، لوكالة شفق نيوز، إن "الكروب الفني للدبكات أسس عام ٢٠٠٨، ويتكون من ١٠ فتيات و١٠ من الشباب".

وأضاف جباري، أن "المجموعة شاركت بنشاطات عدة في إقليم كوردستان والعراق وخارج العراق، باسم محافظة كركوك، وأعضاء الفرقة يلبسون ملابس جميع القوميات ولم يفرقوا بين قومية وأخرى، كما يعرفون أنواع الدبكات العربية والتركمانية والكوردية والسريانية".

وأوضح أن "بين شباب وفتيات المجموعة هناك من هم من قوميات أخرى ليسوا من قومية واحدة ومعظم المشاركات بدون مقابل ولا توجد تفرقة يوما بين كورد وعرب وتركمان ومسيحيين".

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