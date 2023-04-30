نصفها فائض طعام.. أرقام صادمة لنفايات بغداد اليومية

شفق نيوز/ أعلن مرصد "العراق الأخضر" المعني بالبيئة والمناخ، يوم الأحد إحصائية بنفايات سكان العاصمة بغداد، التي قال إنها تتجاوز 4 ملايين طن سنويا.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رصد القسم البيئي للمرصد، إجمالي نفايات 14 بلدية للعاصمة بغداد، وبقية الضواحي، مبيناً أن "9 آلاف طن من النفايات تخرج يومياً من العاصمة، و 3 آلاف طن من الضواحي".

وأضاف أن "بغداد وضواحيها تفرز يوميا 12 ألف طن من النفايات، و65% منها عضوية ما بين طعام وسوائل"، لافتاً إلى أن "الـ35% المتبقية، هي مواد ثقيلة متعلقة بالبناء أو بقايا الآلات والمعدات الصناعية وبقايا الورق".

وأوضح أن "4 320 000 طناً الإجمالي السنوي لنفايات العاصمة بغداد وضواحيها"، مبيناً أن "كل هذه الأطنان تذهب للطمر، مما يلوث التربة والهواء، من دون فرزها لغرض إعادة تدويرها".

وحمل المرصد، السلطات الحكومية والبيئية خاصة، "مسؤولية هذا التلوث الحاصل نتيجة هدر الطعام"، مشيراً إلى أن "الفرد العراقي كذلك مسرف بالطعام، ويفتقد لثقافة الأكل، لأنه في بعض الأحيان يسرف أكثر مما يأكل".